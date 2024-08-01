Selección Mar del Plata

Mar del Plata recibe el Final 4 del Provincial U17
Este fin de semana se realizará en nuestra ciudad la definición del Provincial U17 con el combinado local como protagonista.
Este fin de semana se realizará en nuestra ciudad la definición del Provincial U17 con el combinado local como protagonista.
Una de las capitanas del Seleccionado Mayor que consiguió el ascenso al Campeonato Argentino, Justina Villén, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
Así lo indicó el entrenador de la Selección Mayor Femenina de Mar del Plata en diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) horas antes de emprender el viaje hacia Rosario donde el próximo jueves comenzarán su participación en el Argentino de Mayores.