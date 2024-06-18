Selección Argentina U18

Argentina, con Barrionuevo, perdió en el debut de la AmeriCup
La Selección Argentina Sub-18 de Básquet cayó ante Canadá 84-55 en el debut por la AmeriCup U18 en Colombia. La marplatense aportó 2 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias.
La Selección Argentina Sub-18 de Básquet cayó ante Canadá 84-55 en el debut por la AmeriCup U18 en Colombia. La marplatense aportó 2 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias.
El equipo nacional superó por 81-35 a República Dominicana en la segunda presentación de la AmeriCup U18 Femenina. Juana Barrionuevo sumó minutos desde la banca.