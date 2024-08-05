Selección Argentina de Squash

Romiglio y Falcione fueron eliminados en el Panamericano de Squash
Leandro Romiglio y Antonella Falcione fueron eliminados en el cuadro individual del torneo que se desarrolla en Lima, Perú. Continúan en dobles.
Leandro Romiglio y Antonella Falcione fueron eliminados en el cuadro individual del torneo que se desarrolla en Lima, Perú. Continúan en dobles.
El marplatense cayó en los octavos de final del Mundial Junior y ahora disputará reclasificación del 9° al 16° lugar.
El equipo argentino de squash con Segundo Portabales y Ramiro Albelo, dirigido por Marcelo Romiglio, se consagró campeón panamericano en Ecuador.