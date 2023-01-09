seguridad alimentaria

Frutas y verduras orgánicas: ¿Moda o salud?
En el último tiempo han surgido tiendas que comercializan estos alimentos y destacan sus ventajas en relación a los que se consiguen en verdulerías. Cuáles son estas diferencias.
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La doctora Susana Socolovsky especialista en Ciencias Químicas destaca la importancia de mantener una buena higiene en tiempos de Covid-19.