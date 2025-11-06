Se realizó el Parlamento Juvenil bonaerense
Tiene como objetivo fortalecer el protagonismo democrático y la construcción de ciudadanías participativas. Participaron 72.117 estudiantes de 2118 instituciones educativas.
Tiene como objetivo fortalecer el protagonismo democrático y la construcción de ciudadanías participativas. Participaron 72.117 estudiantes de 2118 instituciones educativas.
El coordinador académico de la institución, Luis Distéfano, destacó los puntos desde los que buscarán trabajar con los alumnos: “Los chicos tienen que salir bien preparados”.
Están dirigidos a mayores de 18 años con estudios primarios completos que deseen finalizar el secundario.
Los datos surgen de un relevamiento difundido por la propia Provincia de Buenos Aires, donde destacaron que casi 3 millones de adultos no finalizaron sus estudios obligatorios.