secuestro de niños

Conmoción en Constitución: detuvieron a un hombre acusado de intentar secuestrar a una nena de 9 años
La menor estaba esperando el colectivo en una parada junto a su mamá cuando el sospechoso se acercó y la agarró de la mano.
La menor estaba esperando el colectivo en una parada junto a su mamá cuando el sospechoso se acercó y la agarró de la mano.
Marina Fernanda Aragunde fue raptada el 1° de febrero de 1995 de su casa, en Marcos Paz. A principios de abril, y gracias a las publicaciones en redes sociales, la joven de 28 años encontró a su madre biológica. "Me secuestraron y me vendieron. En Migraciones de Mar del Plata se compró una identidad