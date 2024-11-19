secuestro de niños

Fue secuestrada hace 24 años y asegura que sus captores compraron su falsa identidad en Mar del Plata

Marina Fernanda Aragunde fue raptada el 1° de febrero de 1995 de su casa, en Marcos Paz. A principios de abril, y gracias a las publicaciones en redes sociales, la joven de 28 años encontró a su madre biológica. "Me secuestraron y me vendieron. En Migraciones de Mar del Plata se compró una identidad