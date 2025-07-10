Los afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio votan este viernes
La fórmula Bianchi-Zumpano buscará renovar la conducción del gremio en Mar del Plata y la Zona Atlántica.
La fórmula Bianchi-Zumpano buscará renovar la conducción del gremio en Mar del Plata y la Zona Atlántica.
Así lo indicó Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, quien contó que analizaron los protocolos elevados de los dos centros comerciales más importantes de la ciudad y "están muy bien trabajados".