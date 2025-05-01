Secretario

Echaron al titular de la Secretaría de Transporte, Franco Mogetta
Su reemplazante será Luis Pierrini, administrador de empresas y presidente de Triunfo Seguros.
Su reemplazante será Luis Pierrini, administrador de empresas y presidente de Triunfo Seguros.
Desde el municipio de General Pueyrredón destacan el cumplimiento de las nuevas restricciones y buscan incentivar la apertura de nuevos emprendimientos, entendiendo la necesidad de recuperar una economía cada vez más dañada.
El hijo de Hugo es el gran candidato a ocupar el cargo. Dejará su banca de diputado nacional y pasaría a ser el referente de este área en el nuevo gobierno.