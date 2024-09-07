Secretaría Educación

Anuncian que este mes seguirán las capacitaciones del Programa Educativo Barrial
Así lo hizo saber la Secretaría de Educación municipal. Está confirmado un nuevo curso corto de manipulación de alimentos, que comenzará el próximo lunes 30.
Así lo hizo saber la Secretaría de Educación municipal. Está confirmado un nuevo curso corto de manipulación de alimentos, que comenzará el próximo lunes 30.
Así lo indicó el grupo de docentes que se manifestó este viernes en la Secretaría de Educación: "Estamos pidiendo ni más ni menos que se cubra el derecho a estudiar de los chicos, que hoy en día no tienen docente”.