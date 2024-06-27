secretaría de Tecnología e Innovación

Lanzan la segunda edición del Premio Anual a la innovación INTECMAR
Tiene como propósito reconocer a quienes se animan a desarrollar proyectos tecnológicos con valor agregado e impacto positivo en la sociedad.
Tiene como propósito reconocer a quienes se animan a desarrollar proyectos tecnológicos con valor agregado e impacto positivo en la sociedad.
El secretario de Tecnología e Innovación de General Pueyrredon Sergio Andueza fue el único argentino presente. Se encuentra trabajando para acercar la programación web a las personas, en base a la alta demanda por parte de empresas internacionales.