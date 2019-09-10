Tarifa de gas: nuevo pedido de Arroyo ante la Secretaría de Energía
El jefe comunal solicitó “Tarifas Diferenciales” para organizaciones, entidades y comercios que se ven “afectados por tarifas que hacen inviable cualquier emprendimiento”.
El jefe comunal solicitó “Tarifas Diferenciales” para organizaciones, entidades y comercios que se ven “afectados por tarifas que hacen inviable cualquier emprendimiento”.
Con el impulso del yacimiento de Vaca Muerta, la producción creció un 5,8% con respecto al mismo mes del 2018, alcanzando el nivel más alto desde septiembre de 2008.