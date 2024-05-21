Lanzaron un “micro escolar” para estudiantes de Miramar
El viaje será gratuito y contará con distintas frecuencias de horario. Además, se garantiza un chofer profesional y una celadora como responsable adulto.
El viaje será gratuito y contará con distintas frecuencias de horario. Además, se garantiza un chofer profesional y una celadora como responsable adulto.
Se trata de la firma Lolaplast, dedicada a la maquinaria de rotomoldeo plástico. Construirán una nueva nave industrial que les permitirá instalar una pulverizadora de plástico.
Recorrió diversos sectores de la producción que impulsa el desarrollo local y la generación de empleo.
Se presentó la oferta académica local y regional para niveles secundario, terciario y universitario.
El festejo se llevó a cabo ayer con diversas actividades conmemorativas y artísticas.
Se realiza la reparación del techo, cielo raso y la entrada al establecimiento, así como el mantenimiento y reparación general del establecimiento.
Lo aseguró el intendente Sebastián Ianantuony, quien se reunió con el recientemente asumido delegado departamental de Control de Tráfico de Drogas Ilícitas, Cristian Pontoriero.
Según indicaron permitirá facilitar el trabajo diario de los estudiantes, así como fomentar la comunicación.
El espacio está equipado con un contador hematológico que permite realizar hasta 30 hemogramas por hora.
Del acto participó el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony.
La medidas adoptadas para prevenir el avance del Coronavirus han demostrado buenos resultados hasta el momento en la curva de contagios, pero a su vez han generado situaciones complejas en las arcas de los diferentes municipios, quienes por estos días plantean que la mayor preocupación se relaciona