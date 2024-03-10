Báez no dejo dudas frente a Fognini y continua con su racha positiva
El tenista bonaerense estiró su buen momento al vencer al italiano por 7-5 y 6-3 por la segunda ronda en Indian Wells.
El tenista bonaerense estiró su buen momento al vencer al italiano por 7-5 y 6-3 por la segunda ronda en Indian Wells.
Comesaña y Báez perdieron en primera rueda frente a Skupski y Salisbury mientras que Zeballos y Granollers se bajaron del torneo.
El capitán del equipo argentino, Guillermo Coria dio su primera lista de jugadores oficialmente para enfrentar a República Checa e incluyó al marplatense como doblista junto a Máximo González. Además, fueron citados Diego Schwartzmann, Federico Delbonis y Sebastián Báez.