Facebook dejó de funcionar a nivel mundial
La Red Social creada en 2004 por Mark Zuckerberg se encuentra caída por una falla en el sistema afectando a parte del mundo, incluida la Argentina. Tampoco funcionan con normalidad Instagram ni WhatsApp.
La Red Social creada en 2004 por Mark Zuckerberg se encuentra caída por una falla en el sistema afectando a parte del mundo, incluida la Argentina. Tampoco funcionan con normalidad Instagram ni WhatsApp.
El cantante se encontraba realizando un recital en Tucumán cuando en el medio de una canción, se cayó del escenario y tuvo que ser hospitalizado de urgencia.