Scremin: "No sé si podemos resistir una Fase 3 nuevamente"
Así lo manifestó el titular del Emtur de General Pueyrredon, en relación al posible anuncio de más restricciones que este martes anunciarán desde Provincia.
Así lo manifestó el titular del Emtur de General Pueyrredon, en relación al posible anuncio de más restricciones que este martes anunciarán desde Provincia.
El titular del área de turismo local destacó la cantidad de personas que arribaron a la ciudad en el fin de semana de carnaval a pesar de las inclemencias climáticas.
Así lo afirmó el titular del Ente Municipal de Turismo (Emtur) Federico Scremin.