Innova Space, una startup marplatense, anunció que su picosatélite “MDQubesat-2” opera con éxito
Fue lanzado al espacio desde Vandenberg Space Force Base, California, a través de la compañía SpaceX.
Fue lanzado al espacio desde Vandenberg Space Force Base, California, a través de la compañía SpaceX.
El objeto circulaba a 11.500 kilómetros por hora sobre el satélite.
Será enviado al espacio a finales de 2021. Cuenta con tecnología de bajo costo y alto impacto que facilitará la comunicación de dispositivos.
Realizaron la última prueba en el Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima de Bariloche. "Se ensayaron el sistema de pliegue/despliegue de la antena radar", detallaron.