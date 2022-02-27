Gándara finalizó el South American Rally Race
El piloto que representa a Mar del Plata finalizó en la 11° posición de la Categoría T3.1 del South American Rally Race que comenzó en La Rioja y finalizó en Viedma.
El piloto que representa a Mar del Plata finalizó en la 11° posición de la Categoría T3.1 del South American Rally Race que comenzó en La Rioja y finalizó en Viedma.
El piloto que representa a Mar del Plata, Omar Gándara, está en plena competencia del South American Rally Race en su versión 2022.