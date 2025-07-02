“Cagón, psicópata”: dos diputadas kirchneristas insultaron a Espert y casi se van a las manos con Santillán
Fue en el final de una sesión escandalosa, en la que los bloques de la oposición impulsaron temas resistidos por el oficialismo.
Fue en el final de una sesión escandalosa, en la que los bloques de la oposición impulsaron temas resistidos por el oficialismo.
La legisladora marplatense, Juliana Santillán, manifestó que la eliminación "se debe a un ordenamiento de gastos y no a una desatención", y sentenció: "Cada cosa en su lugar".