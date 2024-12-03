Santiago González vuelve a Perú: jugará en el Club Los Chankas
El futbolista marplatense que rescindió contrato días atrás con Alvarado, será dirigido por el argentino Jorge Vivaldo.
El futbolista marplatense que rescindió contrato días atrás con Alvarado, será dirigido por el argentino Jorge Vivaldo.
El futbolista surgido en el club rescindió su contrato y quedará libre.
En el marco de la manifestación realizada por unas 30 combis que trasladan a personas con discapacidad, en reclamo del cobro adeudado por el servicio brindado, el director regional de IOMA, Santiago González manifestó que el pedido es "lícito y legítimo" y agregó que "con la manifestación de hoy, vo