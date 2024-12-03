IOMA: "Venimos fallando desde lo administrativo"

En el marco de la manifestación realizada por unas 30 combis que trasladan a personas con discapacidad, en reclamo del cobro adeudado por el servicio brindado, el director regional de IOMA, Santiago González manifestó que el pedido es "lícito y legítimo" y agregó que "con la manifestación de hoy, vo