Santiago Aulisi volvió a consagrarse sub-campeón de la SuperLiga de España
El marplatense Santiago Aulisi disputó nuevamente la final de la SuperLiga de España con el Río Duero Soria y cayeron ante Guaguas por 3-0.
El marplatense Santiago Aulisi disputó nuevamente la final de la SuperLiga de España con el Río Duero Soria y cayeron ante Guaguas por 3-0.
El jugador marplatense que fue subcampeón de la SuperLiga de España habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre su primera experiencia en el Viejo Continente.
El jugador de Once Unidos, de muy buen rendimiento en la Copa ACLAV habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la clasificación a semifinales, en un hecho histórico para el club: “venimos jugando muy bien”.