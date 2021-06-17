Detectan irregularidades en comercio que alquilaba habitaciones por día en Santa Paula
Fue clausurado por el personal Municipal que intimó al propietario en un plazo de 24 horas a desalojar o iniciar los trámites correspondientes de habilitación.
Fue clausurado por el personal Municipal que intimó al propietario en un plazo de 24 horas a desalojar o iniciar los trámites correspondientes de habilitación.
En diálogo con El Marplatense, el representante de los vecinos Andrés Clerrisi así lo aseguró. "Hay inmuebles abandonados donde se vende droga y se esconden cosas robadas", manifestó.
Se trata principalmente de trabajadores de la tierra que viven en terrenos fiscales. Se presentaron en el Municipio para denunciar que hay gente que alambra y comercializa lotes.
El hecho ocurrió en el kilómetro 10 de la ruta 226 a horas de la noche. La víctima de 36 años se encuentra internada en el Hospital Interzonal de Agudos.
Los trabajos enmarcados en el millonario proyecto que permitirá conectar a miles de usuarios nuevos de Mar del Plata y la zona, estarían finalizados para mitad de año. Desde el Colegio de Técnicos en Asuntos Vinculados a la Comunidad informaron que gracias a la obra se podrán incorporar 84500 usuari