Santa Paula

A mitad de año finalizarían las obras del Gasoducto

Los trabajos enmarcados en el millonario proyecto que permitirá conectar a miles de usuarios nuevos de Mar del Plata y la zona, estarían finalizados para mitad de año. Desde el Colegio de Técnicos en Asuntos Vinculados a la Comunidad informaron que gracias a la obra se podrán incorporar 84500 usuari