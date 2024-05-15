¡Sandro vive! Fernando Samartin presenta su “Culto Gitano”
Tras llenar una vez más el Gran Rex porteño, el artista vuelve a Mar del Plata para vibrar y revivir a Sandro
Tras llenar una vez más el Gran Rex porteño, el artista vuelve a Mar del Plata para vibrar y revivir a Sandro
El cantante nació un 19 de agosto de 1945 y por su natalicio se celebrarán diferentes homenajes, entre ellos un tema inédito que lanza sony en el día de hoy. La nueva canción se llama "No te vayas todavía".
La canción se llama “No te vayas todavía”. Y se lanzará este miércoles 19 de agosto, cuando el Gitano cumpliría 75 años.