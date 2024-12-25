sancionado

En Mar del Plata se dio uno de los casos más altos de alcoholemia positiva del país
El conductor dio un 2,09 g/l en sangre. En total hubo 65 operativos en rutas de todo el país, con 6216 vehículos fiscalizados y 159 conductores sancionados.
El conductor dio un 2,09 g/l en sangre. En total hubo 65 operativos en rutas de todo el país, con 6216 vehículos fiscalizados y 159 conductores sancionados.
El auto evadió el control dispuesto entre Mar del Plata y Mar Chiquita este domingo a la madrugada, pero al volver a la ruta fue interceptado.