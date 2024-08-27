Gorgerino-Nicocia se quedaron con el torneo en San Remo
Maximiliano Gorgerino y Santino Nicocia se quedaron con el título en el AJPP 500 que se realizó en Mar del Plata.
Maximiliano Gorgerino y Santino Nicocia se quedaron con el título en el AJPP 500 que se realizó en Mar del Plata.
El jueves comienza en el Complejo "San Remo" un torneo AJPP 500 con representantes destacados de todo el país.
Comenzó la actividad del Torneo FIP RISE que se está disputando en Mar del Plata con puntos profesionales en juego. Varias duplas de Mar del Plata, pudieron clasificarse a octavos de final. La actividad continúa mañana.
El histórico club en Santa Celina recibió cerca de 600 fanáticos para las finales del Nacional FAP, tres exhibiciones en la pista vidriada central y homenajes con ex jugadores del deporte.