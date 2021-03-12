Samid presentó una línea interna para competir contra Máximo Kirchner por el PJ bonaerense
El “Rey de la Carne” pide adhesiones y cuestiona que “los mismos que ocupan cargos” en el Estado “no pueden estar” en el Partido.
El “Rey de la Carne” pide adhesiones y cuestiona que “los mismos que ocupan cargos” en el Estado “no pueden estar” en el Partido.
El tribunal convirtió en prisión preventiva la actual detención del empresario y ordenó que se le realice un examen médico psicofísico.
Fue detenido el viernes a la noche por violar la legislación migratoria. Enviarán a la Policía Federal para acelerar el traslado.