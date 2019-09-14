Italia: un argentino atrapó en el aire y salvó a un nene que estaba cayendo de un balcón
El héroe se llama Angel Micael Vargas Fernández, tiene 20 años y vive en Europa hace más de una década. Cómo hizo para evitar el impacto.
El héroe se llama Angel Micael Vargas Fernández, tiene 20 años y vive en Europa hace más de una década. Cómo hizo para evitar el impacto.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para esta jornada una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 15. Se espera viento del noreste, con ráfagas.