Dos jornadas para cuidar la salud renal en el Materno Infantil
Serán mañana y el jueves, con diversos controles y actividades. Además, se realizará la detección de hallazgos y la derivación de turnos protegidos para aquellos que lo necesiten.
Serán mañana y el jueves, con diversos controles y actividades. Además, se realizará la detección de hallazgos y la derivación de turnos protegidos para aquellos que lo necesiten.
850 millones de personas en el mundo padecen enfermedad renal.
Se calcula que alrededor del mundo más del 10% de la población adulta tiene algún grado de enfermedad renal crónica.
Se trata de una enfermedad muy frecuente en niños menores de 5 años.
Controlar los riñones es esencial ya que la mayoría de este tipo de enfermedades no se manifiestan hasta muy avanzada su situación.