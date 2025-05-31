Cinco nadadores marplatenses convocados a los Panamericanos Junior
Cuatro marplatenses en natación y uno en saltos ornamentales han sido designados como equipo oficial argentino para los Panamericanos Junior que se realizarán en Paraguay.
Cuatro marplatenses en natación y uno en saltos ornamentales han sido designados como equipo oficial argentino para los Panamericanos Junior que se realizarán en Paraguay.
Se realizará desde este miércoles el Campeonato Nacional de Saltos Ornamentales en la ciudad de Mar del Plata y además, paralelamente habrá un encuentro de escuelas. Enterate quienes serán los protagonistas locales.
Una delegación de Atlantis participó el pasado fin de semana en el Campeonato Nacional de Saltos Ornamentales que se realizó en Córdoba obteniendo 16 primeros lugares. Se consagraron campeones Manuel Iglesias, Auka Sosa, Victoria Scarpato y Ciro D´Amico. Además, obtuvieron más podios.