salones de fiesta

Salones de fiestas aguardan el protocolo: "Estamos plagado de eventos sin un tipo de control"
Así lo afirmó José María García, referente del sector. La Provincia detallaría el protocolo de actividad la próxima semana.
Así lo afirmó José María García, referente del sector. La Provincia detallaría el protocolo de actividad la próxima semana.
Fabián Ulúa, referente del sector, aseguró que nunca fueron atendido por la municipalidad, cerraron alrededor de 27 locales y que seguramente serán los últimos en abrir.