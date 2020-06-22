Salidas Recreativas
"Fulbito" barrial: las imágenes del domingo que provocaron disgusto en el gobierno municipal
Finalmente los surfistas volvieron al mar, a modo de reclamo
Tras la regularización de las salidas recreativas, hubo menos gente en la costa
Ahora sí: Montenegro autorizó las salidas recreativas de 8 a 20
Hay 25 actividades económicas de Mar del Plata que aguardan la habilitación de Provincia
Siguen sin estar permitidas las salidas recreativas en Mar del Plata
Necochea: luego de los contagios, buscan retomar salidas recreativas, pesca y actividades deportivas
La Municipalidad de aquel distrito espera empezar las actividades desde el próximo jueves "si todo sigue así", haciendo referencia a que no haya nuevos confirmados, tras la seguidilla que se suscitó con el baby shower.
Fotos: ahora sin desfase, marplatenses volvieron a la costa con las salidas recreativas
La implementación de la Fase 4 en Mar del Plata habilitó las salidas recreativas en horario nocturno.
¿Se adelantaron a las salidas? Descontrol en la costa marplatense
En caso de oficializarse las salidas recreativas en Mar del Plata, serían a partir del lunes de 18 a 8, pero en el sector costero pareciera que se habilitó la salida normal ya que hay niños, familias, bicicletas y perros paseando.
Montenegro: las salidas recreativas nocturnas son "muy perjudiciales para los marplatenses"
El intendente aseguró que "debemos esperar los decretos nacional y provincial para conocer el detalle de esta nueva etapa" pero aclaró que en caso de prosperar la idea en General Pueyrredon se pedirá un cambio.
Mar Chiquita: se amplían las salidas recreativas a 500 metros y se exceptuaron actividades
Desde este miércoles se encuentran exceptuadas nuevas actividades: pesca recreativa individual de residentes en línea de playa, lagunas y arroyos; nutricionistas; kinesiólogos; terapistas ocupacionales y psicólogos.
Necochea: planean protocolos para deportes tras una jornada recreativa "positiva"
El intendente de Necochea, Arturo Rojas, señaló que la gente salió con mucha responsabilidad. Además, habilitaron como peatonal la avenida Pinolandia.