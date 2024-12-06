saldo negativo de la SUBE

Aumentan el saldo negativo de la tarjeta SUBE después de 10 meses: a cuánto llega y desde cuándo rige
Los cambios comenzarán a implementarse el 18 de diciembre, y en el caso de Mar del Plata, alcanzará para un boleto más.
Los cambios comenzarán a implementarse el 18 de diciembre, y en el caso de Mar del Plata, alcanzará para un boleto más.
La modificación fue decidida a nivel nacional, luego del aumento del boleto de colectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tendrá vigencia en Mar del Plata, donde, actualmente, el monto asciende a $39.