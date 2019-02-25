Informe preliminar: el avión de Emiliano Sala está partido en tres
La licencia del piloto está en la mira. Fue difundido por la agencia que investiga accidentes aéreos.
La licencia del piloto está en la mira. Fue difundido por la agencia que investiga accidentes aéreos.
El cuerpo del delantero argentino llegará esta tarde a la capital provincial y el sábado a primera hora será llevado a Progreso, su pueblo natal, donde será velado y homenajeado.
Así lo confirmó el equipo forense que identificó el cuerpo del futbolista hallado en el interior de la aeronave que estaba desaparecida desde el 21 de enero. Cuándo se conocerán los resultados de la causa del accidente.
Las autoridades confirmaron que “un cuerpo era visible” entre los restos. El martes comenzará la operación de rescate.
Los investigadores anunciaron que encontraron parte de un asiento que "probablemente" sea de la aeronave perdida que transportaba a Emiliano Sala.
Se trata de Emiliano Sala. Delantero de 28 años que viajaba a Gales para sumarse al Cardiff City, de la Premier League.