MDQ 06 HC viaja a Lomas de Zamora por el Metropolitano

El equipo de Lucas Piersanti enfrentará este domingo a SAG de Lomas de Zamora por la fecha 6 del Torneo Metropolitano “B”. Tendrá las bajas de Diego Marziali y Nicolás Capurro por lo que deberá hacer algunas modificaciones en el once inicial. Además, viajan todas las categorías formativas.