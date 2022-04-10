MDQ 06 HC volvió a sumar fuera de casa
El equipo de Lucas Piersanti empató 4-4 con SAG en Lomas de Zamora por la fecha 6 del Torneo Metropolitano “B” en un atractivo cotejo donde debió remontar un 0-3. Además, los resultados de todas las categorías.
El equipo de Lucas Piersanti empató 4-4 con SAG en Lomas de Zamora por la fecha 6 del Torneo Metropolitano “B” en un atractivo cotejo donde debió remontar un 0-3. Además, los resultados de todas las categorías.
El equipo de Lucas Piersanti enfrentará este domingo a SAG de Lomas de Zamora por la fecha 6 del Torneo Metropolitano “B”. Tendrá las bajas de Diego Marziali y Nicolás Capurro por lo que deberá hacer algunas modificaciones en el once inicial. Además, viajan todas las categorías formativas.