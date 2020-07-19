Consejo Escolar: en la previa al receso invernal, repartieron 41.500 bolsones de alimentos
La distribución se realizó hasta el 16 de julio, con una única entrega que contempló los dos módulos de alimentos que se venían entregando mensualmente.
La distribución se realizó hasta el 16 de julio, con una única entrega que contempló los dos módulos de alimentos que se venían entregando mensualmente.
A través de una Resolución Oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quedaron establecidos los valores del Servicio Alimentario Escolar.
Así lo afirmó Marcelo Luzzi, representante del sector, quien resaltó que pedían aumentos del 30% a raíz de las subas registradas tras las PASO. La gobernadora ofreció un 20% dividido en dos meses. Sin embargo, mencionó que "dará un poco de aire".