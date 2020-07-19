Para los proveedores escolares, los anuncios de Vidal "son insuficientes"

Así lo afirmó Marcelo Luzzi, representante del sector, quien resaltó que pedían aumentos del 30% a raíz de las subas registradas tras las PASO. La gobernadora ofreció un 20% dividido en dos meses. Sin embargo, mencionó que "dará un poco de aire".