Cómo variar el entrenamiento full body
Recomendaciones de los especialistas para mejorar la composición corporal.
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Tips para dejar las excusas de lado y transformar el ejercicio en parte de nuestra rutina.
La cuarentena sigue y es necesario variar las rutinas para mantener la motivación.
Realizar actividad física es importante para mantener un peso corporal estable, sentirnos con más energía y rendir durante el día. Pero a veces no disponemos de suficiente espacio para hacerlo. Veamos cómo aprovecharlo.