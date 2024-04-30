Productores rurales: "Deseamos que el nuevo presidente tenga en cuenta al sector agropecuario"

Lo manifestaron desde la Sociedad Rural de Mar del Plata. Además, esperan reunirse con Guillermo Montengro: "Esperamos que el nuevo intendente pueda resolver el tema de los caminos rurales que estamos pidiendo desde hace años, no solamente para sacar la producción sino tener una vida normal como cua