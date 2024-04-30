Gesto al campo: Kicillof decidió “congelar” la segunda cuota del Inmobiliario Rural
La Provincia no aplicará la actualización habilitada en la ley impositiva votada por mayoría en la Legislatura.
La Provincia no aplicará la actualización habilitada en la ley impositiva votada por mayoría en la Legislatura.
Lo manifestaron desde la Sociedad Rural de Mar del Plata. Además, esperan reunirse con Guillermo Montengro: "Esperamos que el nuevo intendente pueda resolver el tema de los caminos rurales que estamos pidiendo desde hace años, no solamente para sacar la producción sino tener una vida normal como cua
El deceso sucedió este domingo por la noche. La víctima tenía 19 años y se encontraba internado desde el sábado en el Hospital Interzonal. El hecho ocurrió en la zona rural de Lobería.