Se juega el Regional de Selecciones Femeninas en Biguá
El Campeonato Regional de Selecciones Femenino de Rugby se disputará este domingo en la cancha de Biguá con la participación del equipo local con 30 jugadoras.
El Campeonato Regional de Selecciones Femenino de Rugby se disputará este domingo en la cancha de Biguá con la participación del equipo local con 30 jugadoras.
Lo develó Infobae. Altas fuentes ligadas a la investigación, detallaron que el archivo está en alta resolución. Se desconoce hasta el momento quién de los diez acusados lo grabó. La filmación sería entregada hoy a la fiscalía del caso.