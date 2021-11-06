Pericia a los celulares de los rugbiers: uno de ellos filmó el ataque mortal a Fernando Báez Sosa

Lo develó Infobae. Altas fuentes ligadas a la investigación, detallaron que el archivo está en alta resolución. Se desconoce hasta el momento quién de los diez acusados lo grabó. La filmación sería entregada hoy a la fiscalía del caso.