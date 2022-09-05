Rubén Forestello: “Duele no ganar, pero somos competitivos”
El entrenador de Alvarado analizó la actuación frente a Nueva Chicago luego del empate 0 a 0 por la Primera Nacional y definió que “fuimos un poco mejor que el rival”.
El entrenador de Alvarado analizó la actuación frente a Nueva Chicago luego del empate 0 a 0 por la Primera Nacional y definió que “fuimos un poco mejor que el rival”.
El flamante entrenador del quipo, se hizo cargo en tiempo récord de la práctica y ya está preparando el compromiso del próximo miércoles ante Temperley como visitante.
El “Torito” anunció oficialmente la contratación de Rubén Darío Forestello como nuevo entrenador del equipo para el tramo final de la Primera Nacional. Se pondrá al frente del plantel desde la práctica del lunes.