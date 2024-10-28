Ezequiel Acosta defiende por 1° vez su título argentino

Este viernes en el Club Peñarol de Mar del Plata, se llevará adelante un festival con siete combates profesionales y mucha presencia local. Pelearán Enzo Calafate, Leonel Ávila, Santiago “El Tren” Sánchez y la particularidad de que estarán subiendose al ring padre e hijo: Rubén Acosta y el campeón a