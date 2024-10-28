Santiago Sánchez fue el dueño de la noche con un KO a los 6 segundos
En el festival organizado en el Club San José "El Potro" venció por KO Técnico en 6 segundos a Mauro Barrios. Además, ganaron por puntos "Siru" Acosta y la debutante "Memi" Marchi.
En el festival organizado en el Club San José "El Potro" venció por KO Técnico en 6 segundos a Mauro Barrios. Además, ganaron por puntos "Siru" Acosta y la debutante "Memi" Marchi.
Este viernes en el Club Peñarol de Mar del Plata, se llevará adelante un festival con siete combates profesionales y mucha presencia local. Pelearán Enzo Calafate, Leonel Ávila, Santiago “El Tren” Sánchez y la particularidad de que estarán subiendose al ring padre e hijo: Rubén Acosta y el campeón a
El boxeador de Mar del Plata cayó por KOT en el cuarto asalto ante Firat Arslan en la presentación número 61 de su carrera profesional. El dueño de casa se quedó con el Cinturón Internacional AMB en la categoría Crucero.