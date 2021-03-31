Cortan el tránsito en la Rotonda del Golf para evitar picadas
El Municipio tomó la medida para evitar la circulación de autos con música a alto volumen en la zona y desalentar las carreras ilegales que ponían en peligro la seguridad de los vecinos.
El Municipio tomó la medida para evitar la circulación de autos con música a alto volumen en la zona y desalentar las carreras ilegales que ponían en peligro la seguridad de los vecinos.
El Intendente lo dijo en el marco del acto oficial por la fecha patria, que encabezó esta mañana en la rotonda del Golf de Playa Grande. “Argentina para los argentinos”, exclamó.