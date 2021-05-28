Le robaron a "Pitufo" y los agarran cuando escapaban con una bandeja de empanadas
Dos personas asaltaron una rotisería en Belisario Roldán. La policía los atrapó a las pocas cuadras con elementos sustraídos.
Dos personas asaltaron una rotisería en Belisario Roldán. La policía los atrapó a las pocas cuadras con elementos sustraídos.
Juan Carlos Rodriguez fue baleado en el abdomen en la puerta de su comercio y murió a las pocas horas en el HIGA. Un hombre de 58 años fue aprehendido y está siendo trasladado a la Unidad Penal N°44. Los investigadores no pudieron determinar los causales del crimen, pero se trataría de un acto irrac
Mario tiene, hace más de 50 años, un reconocido local gastronómico en la avenida Colón casi Santa Fe. "Siempre fue muy parecido Mar del Plata, pero en esta oportunidad, con el aumento a mi juicio inusitado de las tarifas, se me resintieron mucho las ventas y se me hace difícil", aseguró.