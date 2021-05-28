Detuvieron en Maipú al único sospechoso por el asesinato del rotisero

Juan Carlos Rodriguez fue baleado en el abdomen en la puerta de su comercio y murió a las pocas horas en el HIGA. Un hombre de 58 años fue aprehendido y está siendo trasladado a la Unidad Penal N°44. Los investigadores no pudieron determinar los causales del crimen, pero se trataría de un acto irrac