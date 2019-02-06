Roque Narvaja y la Joven Guardia hicieron bailar al Espacio Clarín
El grupo se presentó en "El lugar de los artistas" ante un público que cantó todos los hits de la banda, inlcuído "El extraño de pelo largo".
El grupo se presentó en "El lugar de los artistas" ante un público que cantó todos los hits de la banda, inlcuído "El extraño de pelo largo".
"El lugar de los artistas" recibió a María Campos, Aldana Moriconi y Roque Narvaja y la Joven Guardia. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.