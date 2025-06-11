Rompevidriera

Volvieron a romper la vidriera de un local de ropa en el centro: hay rastros de sangre
Es el segundo ataque en menos de un mes. El responsable habría resultado herido al romper la vidriera y aún no se confirmó el robo de mercadería.
Es el segundo ataque en menos de un mes. El responsable habría resultado herido al romper la vidriera y aún no se confirmó el robo de mercadería.
En noviembre había sido detenido su cómplice, y esta tarde lograron capturar al segundo implicado en una vivienda de Teodoro Bronzini al 3300, en el barrio Bernardino Rivadavia.