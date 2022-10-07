Empate de Sosa y derrota de Rojas en Benavídez

En la velada de Chino Maidana Promotions que se realizó en el Autocine de Benavídez, volvieron al ring en pandemia Romina Sosa con un empate frente a Jazmín Villarino y Facundo Rojas con una derrota por puntos frente a Yoel Peralta.