Romina Sosa
Matías Leiva defiende el título sudamericano este sábado
Matías Leiva es campeón sudamericano SuperPluma
Leiva y Sosa superaron el pesaje en Cutral Có
Habrá doble posibilidad de título sudamericano para los marplatenses
Todos en categoría para pelear en el Palacio de los Deportes
Doble velada en Mar del Plata con confirmaciones
Triunfo de Manriquez y empate de Sosa
Los representantes marplatenses tuvieron buenas presentaciones en la velada organizada por Chino Maidana Promotions. Gonzalo Manriquez venció por puntos en fallo mayoritario ante Jorge Cevalles y Romina Sosa empató su tercera pelea.
Todos en peso para el sábado
Lucas Bastida que peleará en Lanús y Gonzalo Manriquez junto a Romina Sosa que lo harán en La Pampa; superaron los pesajes correspondientes y mañana estarán en escena para darle a Mar del Plata una noche especial con protagonismo absoluto.
Super Sábado: Manriquez y Sosa pelearán en La Pampa
Además de la presentación de Lucas Bastida en Lanús, Mar del Plata tendrá una doble representación en el festival que Chino Maidana Promotions organizará en La Pampa. Volverá al ring luego de dos años Gonzalo Manriquez y volverá al cuadrilátero Romina Sosa.
Empate de Sosa y derrota de Rojas en Benavídez
En la velada de Chino Maidana Promotions que se realizó en el Autocine de Benavídez, volvieron al ring en pandemia Romina Sosa con un empate frente a Jazmín Villarino y Facundo Rojas con una derrota por puntos frente a Yoel Peralta.