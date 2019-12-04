Román Martínez será operado de meniscos y estará inactivo por dos meses
El mediocampista ofensivo de Aldosivi de Mar del Plata será una baja para el próximo partido. Además, Hoyos no podrá contar con Gino y Gil Romero (suspendidos)
El mediocampista ofensivo de Aldosivi de Mar del Plata será una baja para el próximo partido. Además, Hoyos no podrá contar con Gino y Gil Romero (suspendidos)
El volante de Aldosivi sufrió una rotura de meniscos de su rodilla derecha lo que demandará una recuperación de entre 3 y 4 meses, por lo que volvería recién para la pretemporada.
El experimentado volante, de 36 años, llega tras su paso por San Lorenzo. En tanto, el lateral extendió su vínculo a préstamo por un año más