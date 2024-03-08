Mujeres de vocación: "Los logros de los nenes los sentimos como nuestros"
El rol de una docente marplatense y una profesión que marca la vida de los niños.
El rol de una docente marplatense y una profesión que marca la vida de los niños.
La licenciada en Psicología María Noel Lucano destaca la importancia de contar con un profesional terapéutico dentro de las empresas. Puede ser eficaz tanto para la ejecución de las tareas como para la unión de los integrantes de la compañía.
Mariel Fornoni, la directora de la consultora directora de la consultora Management & Fit, anticipó la charla que protagonizará este viernes por la tarde junto a María Victoria Alcaraz, la titular del Teatro Colón de Buenos Aires, y la diputada nacional Gabriela Ocaña. "Con el tiempo se va corrigien