rodriguez larreta
Manzur convocó a elecciones para el 11 de junio y criticó a Rodríguez Larreta
Siguen las tomas en escuelas y estudiantes del Nacional Buenos Aires hicieron un pernocte
Gira de Larreta por el interior: cuatro ciudades en un día para apoyar a Santilli
El cruce de Mayra Mendoza y Rodríguez Larreta en las redes: “Estaba trabajando; se ve que vos no”
Rodríguez Larreta insiste: “Espero que Mauricio Macri se sume a la campaña”
Interna en la PBA: el larretismo "tomó bien" el pedido de Macri
“El modelo de diálogo y gestión de Rodríguez Larreta no tiene un correlato en Mar del Plata”
Lo afirmó el senador provincial Lucas Fiorini quien se mostró crítico con la gestión del gobierno local. "Nosotros somos una fuerza consolidada en la ciudad desde hace muchos años, con mucha presencia en los barrios, y eso nos obliga a realizar acciones con una visión de cercanía con la gente de a p
Rodríguez Larreta recibió el alta y mañana retomará su agenda de actividades
Según de informó, "en los estudios se le detectó una leve arritmia benigna, por la que recibió tratamiento, y por eso se decidió que quedara en observación por la noche".