rodriguez larreta

“El modelo de diálogo y gestión de Rodríguez Larreta no tiene un correlato en Mar del Plata”

Lo afirmó el senador provincial Lucas Fiorini quien se mostró crítico con la gestión del gobierno local. "Nosotros somos una fuerza consolidada en la ciudad desde hace muchos años, con mucha presencia en los barrios, y eso nos obliga a realizar acciones con una visión de cercanía con la gente de a p