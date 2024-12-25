Rodrigo Vagoneta festeja su temporada veinte en Mar del Plata con “Chistes Ya”
El espectáculo se presentará desde este viernes en el Teatro del Angel. Las funciones serán todos los días a la medianoche.
El espectáculo se presentará desde este viernes en el Teatro del Angel. Las funciones serán todos los días a la medianoche.
Tendrá funciones diarias de lunes a lunes a las 23, en el teatro Del Ángel, Rivadavia 2312. Habrá cuadros para niños y adultos, películas en 3D y los espectadores podrán llevarse de regalo los anteojos utilizados.