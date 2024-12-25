Rodrigo Vagoneta con "La Risa Loca en 3D" debutó en "La Feliz"

Tendrá funciones diarias de lunes a lunes a las 23, en el teatro Del Ángel, Rivadavia 2312. Habrá cuadros para niños y adultos, películas en 3D y los espectadores podrán llevarse de regalo los anteojos utilizados.