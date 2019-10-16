Roberto Lavagna

Coloquio IDEA: este mediodía se presentará Lavagna
En la continuidad del evento que se desarrolla en Mar del Plata, el candidato a presidente por Consenso Federal disertará en el plano de “El País que se viene”. La agenda completa del jueves.
En la continuidad del evento que se desarrolla en Mar del Plata, el candidato a presidente por Consenso Federal disertará en el plano de “El País que se viene”. La agenda completa del jueves.
El candidato a vicepresidente por Consenso Federal visitó la ciudad e hizo referencia a los problemas económicos y sociales locales. “Es producto de una mirada cada vez más centrada en Buenos Aires”, dijo.
Graciela Camaño se presentará como primera diputada mientras que Margarita Stolbizer no va a ser parte de la lista. La negociación en el lavagnismo indican que podría haber internas en algunas categorías de Ciudad y Provincia.
El líder de "Consenso Federal 2030" visitó una empresa portuaria de la ciudad acompañado por su equipo. Sobre la posible alianza con el intendente local dijo: "De ninguna manera. Absolutamente no. No, no, no".
El ex Ministro de Economía ratificó que será candidato a la presidencia de la Nación por Consenso 19, alejándose así de toda negociación con el espacio que tiene como referentes a Massa, Urtubey, Schiaretti y PIchetto
El candidato a la presidencia se reunió con Alfredo Lazzeretti y mantuvieron un encuentro sobre la educación superior pública y el sistema científico tecnológico. "Mar del Plata representa un caso paradigmático en el país, dado que cuenta con un enorme potencial que hoy está desperdiciado, por el at