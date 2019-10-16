Roberto Lavagna

De cara a las elecciones presidenciales, Lavagna recibió al Rector de la UNMdP

El candidato a la presidencia se reunió con Alfredo Lazzeretti y mantuvieron un encuentro sobre la educación superior pública y el sistema científico tecnológico. "Mar del Plata representa un caso paradigmático en el país, dado que cuenta con un enorme potencial que hoy está desperdiciado, por el at