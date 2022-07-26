Roberto “Fito” González: “La victoria despertó algunas cosas en el plantel”

El entrenador de Círculo Deportivo habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego del triunfo como visitante ante Camioneros que fue el primero en casi 1.000 días para el equipo de Otamendi. “Estamos yendo de menor a mayor”, indicó.