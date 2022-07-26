Roberto "Fito" González

“Fito” González dejó de ser el entrenador de Círculo
El DT de Círculo Deportivo de Otamendi decidió dejar el cargo luego de la derrota ante Argentino de Monte Maíz por el Federal “A”.
El DT de Círculo Deportivo de Otamendi decidió dejar el cargo luego de la derrota ante Argentino de Monte Maíz por el Federal “A”.
El entrenador de Círculo Deportivo habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego del triunfo como visitante ante Camioneros que fue el primero en casi 1.000 días para el equipo de Otamendi. “Estamos yendo de menor a mayor”, indicó.